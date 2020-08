OM : Villas-Boas change de plan au mercato, Benedetto ciblé

Dans : OM.

Avant-centre indétrônable de l’OM depuis sa signature tant attendue, Dario Benedetto va avoir du mal à conserver ce statut.

Actuellement, ses concurrents se nomment Valère Germain et Kostas Mitroglou, ce qui assure presque automatiquement une place dans le 11 de départ pour l’Argentin ce dimanche à Brest. Mais ses performances la saison dernière n’ont toutefois pas totalement convaincu son entraineur. Ce dernier a toujours demandé l’arrivée d’un avant-centre, mais désormais, ce ne serait pas uniquement pour compléter son attaque dévoile L'Equipe. Il s’agirait de trouver un joueur qui soit capable de réellement concurrencer l’ancien de Boca Juniors.

En effet, André Villas-Boas s’inquiète d’une part de la fragilité physique de son buteur de 30 ans, qui a souvent des petits pépins, joue parfois avec la douleur, et n’est donc pas toujours à 100 %. En plus de cela, malgré sa qualité dans les remises et le jeu dos au but, sa relation technique n’est pas jugée aussi convaincante que cela avec les joueurs offensifs de premier plan, et notamment Dimitri Payet. Il reste à savoir s’il parviendra à combiner avec Florian Thauvin, de retour après un an d’absence, mais le technicien portugais a envie d’avoir d’autres solutions au moins au niveau de Dario Benedetto. Seul problème, trouver un « 9 » de ce niveau sur le marché des transferts n’est pas gratuit, et l’échec Kostas Mitroglou démontre que si la perle rare n’est pas trouvée, cela peut plomber, sportivement comme économiquement, un club pendant de longues années.