OM : Villas-Boas a un problème avec la VAR, Luis Fernandez le comprend

Dans : OM.

Hors de lui au coup de sifflet final du match entre l’Olympique de Marseille et Amiens vendredi soir au Vélodrome, André Villas-Boas a reçu un carton rouge de la part de François Letexier.

Après la rencontre en conférence de presse, le Portugais s’était expliqué sur les raisons de son pétage de plomb. « Je pensais qu'il y avait faute sur Valère mais il n'y avait pas faute (sur l’action du 2-2). Néanmoins, le penalty (pour Amiens, du 2-1), je l'ai regardé après le match et je pense que c'est une mauvaise décision de la VAR qui n'a pas fait son travail. Il y a des opinions diverses, je dois les respecter. Il y a une VAR millimétrique pour décider que Guirassy n'est pas hors-jeu mais ils auraient dû alerter l'arbitre pour, au moins, regarder l'image » pestait l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Une crise de nerf que comprend totalement Luis Fernandez. Sur le plateau de BeInSports, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a volé au secours d’André Villas-Boas, découpant totalement l’assistance vidéo à l’arbitrage au passage. « Ce qu'a voulu dire Villas-Boas, c'est que celui qui est dans le camion de la VAR, c'est un numéro un qui a déjà eu l'occasion de les arbitrer. Il y a un numéro un sur le terrain, et un numéro un là-haut. Il faut arrêter. Villas-Boas a raison. Il faut arrêter avec ces arbitres qui sont dans le camion et qui ne prennent pas les bonnes décisions. C'est mon combat. Ils font que celui qui est sur le terrain est complètement perdu. Si on veut progresser et travailler, il faut changer quelque chose » a indiqué Luis Fernandez, pour qui l’énervement d’André Villas-Boas après le match nul de l’Olympique de Marseille envers les arbitres était donc totalement compréhensible. Mais il va tout de même lui coûter cher puisque le coach marseillais sera suspendu pour le déplacement à Montpellier samedi après-midi (17h30).