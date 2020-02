OM : Villas-Boas a un gros regret sur le mercato de Marseille

Dans : OM.

A plusieurs reprises, André Villas-Boas a mis la pression à Jacques-Henri Eyraud durant le mercato hivernal afin de conserver les cadres de son effectif.

Des joueurs comme Kevin Strootman ou encore Morgan Sanson avaient quelques touches ici et là mais pour le Portugais, il était tout simplement hors de question de voir un joueur régulièrement utilisé faire ses valises. En revanche, André Villas-Boas était favorable aux prêts de trois jeunes joueurs en manque de temps de jeu avec les professionnels. Abdallah Ali Mohamed, Florian Chabrolle et Alexandre Phliponeau étaient concernés. Mais malgré plusieurs touches en Ligue 2 et en National, les trois joueurs formés à l’Olympique de Marseille n’ont pas trouvé de point de chute. Un vrai regret pour André Villas-Boas…

« C’est vrai qu’on a parlé de prêter Ali Abdallah Mohamed, Florian Chabrolle et Alexandre Phliponeau. C’est à eux de gagner leur place dans notre équipe, mais c’est difficile et en ce moment, c’est même impossible. Sauf Lucas Perrin, qui a joué 308 minutes, on n’a utilisé que quatorze joueurs en dehors Mandanda et de Pelé » a analysé André Villas-Boas, lequel souhaitait vivement que les jeunes en manque de temps de jeu soient prêtés afin de revenir plus fort la saison prochaine à Marseille. « J’ai pensé que c’était mieux de les prêter, mais on n’a pas eu d’offres. C’est difficile de trouver une place. Quand tu mérites de jouer, tu joues, mais quand d’autres sont au-dessus, c’est plus difficile ». La deuxième partie de saison risque d’être longue pour les trois joueurs précédemment cités, qui devront se contenter de certaines apparitions dans le groupe professionnel et de dépanner avec l’équipe réserve.