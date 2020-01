OM : Villas-Boas fait la grimace, ce deal fait pschitt au mercato

Dans : OM.

Mercato hivernal rime avec stabilité du côté de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas enregistré le moindre mouvement durant ce mois de janvier.

Longtemps, il a été question d’un éventuel départ de Kevin Strootman et de la possible venue d’un latéral gauche. Ces derniers jours, le transfert de Prosper Mendy a été évoqué mais finalement, l’Olympique de Marseille ne devrait pas bouger et garder son effectif tel qu’il est pour la seconde partie de saison… pour le plus grand bonheur d’André Villas-Boas. Néanmoins, le coach portugais avait validé auprès de sa direction les départs de trois joueurs en prêt : Mohamed Abdallah, Alexandre Philiponeau et Florian Chabrolle. Ce dernier, très courtisé en Ligue 2 et en National, est finalement parti pour rester en Provence, comme l’a indiqué André Villas-Boas devant les médias.

« Il a la qualité pour jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais devant lui, il y a du monde. Il était très déçu de ne pas rentrer contre Angers (samedi, 21e journée de Ligue 1), j'ai préféré mettre Marley Aké. On n'a pas de nouvelles pour lui concernant un prêt » a regretté André Villas-Boas, lequel avait utilisé de manière très régulière Florian Chabrolle lors des matchs amicaux de l’Olympique de Marseille cet été. Le jeune milieu de terrain relayeur de 21 ans avait notamment crevé l’écran lors d’un match de prestige au Stade Vélodrome face à Naples. Des prestations qui ne suffisent néanmoins pas à terrasser la concurrence de Valentin Rongier, Morgan Sanson, Maxime Lopez et de Kevin Strootman, raison pour laquelle l’OM souhaitait le prêter en janvier. Malgré l’intérêts de plusieurs clubs à l’étage inférieur, il semblerait donc que Florian Chabrolle soit parti pour poursuivre la saison à Marseille, où il n’a été utilisé qu’à deux petites reprises par son entraîneur en Ligue 1. Le match de Coupe de France face à Strasbourg mercredi (21h05) au Stade Vélodrome sera peut-être l’occasion pour lui de grappiller un peu de temps de jeu…