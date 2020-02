OM : Villas-Boas a la grande classe avec Lyon

Dans : OM.

A deux jours du quart de finale entre l'OL et l'OM, André Villas-Boas a évoqué les résultats de l'adversaire de Marseille. Relativisant le mauvais bilan lyonnais, le coach portugais espère quand même faire souffrir Lyon.

C’est le quart de finale de Coupe de France le plus attendu, l’Olympique Lyonnais accueillera mercredi soir au Groupama Stadium l’Olympique de Marseille. Une rencontre évidemment spéciale, l’OM écrasant l’OL cette année en Ligue 1, tout cela après la venue de Rudi Garcia sur le banc du club de Jean-Michel Aulas. Mais, André Villas-Boas s’est bien gardé de tomber dans la provocation facile ou le mind game à 48 heures du choc. Au contraire, le coach de l’Olympique de Marseille a rappelé que le bilan de son futur adversaire n’était pas si négatif que certains voulaient le dire.

En André Villas-Boas d’entrer dans les détails. « Ils ont fait un bon mercato, ils ont des moyens. Mais on va jouer à fond, on a une équipe qui peut parfaitement aller à Lyon et gagner ce match. Ces 16 points d’écart en championnat ne disent rien de la différence entre les effectifs. On a juste été plus réguliers tandis qu’eux ont raté des opportunités. Je les trouve très bons, ils ont un bel effectif avec une grande qualité technique, même si les résultats ne sont pas là. Ils sont qualifiés pour la finale de Coupe de la Ligue, ils sont qualifiés pour les huitièmes de Ligue des champions contre la Juventus, et ils peuvent maintenant atteindre la demi-finale de Coupe de France. Donc on ne peut pas dire que leur saison est ratée », a fait remarquer l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui n’ira toutefois pas à Lyon uniquement pour servir de faire-valoir au club de Jean-Michel Aulas. Loin de là même. « Si l’on écoute les Lyonnais, je pense qu’ils seront là pour nous faire des misères. Mais j’espère qu’on va répondre avec réussite », a prévenu André Villas-Boas. Vivement mercredi soir.