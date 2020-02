CdF : OL-OM fait un carton… et provoque un gros bug

Dans : Coupe de France.

Le mercredi 12 févier prochain, l’Olympique Lyonnais accueillera l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France.

Une affiche très attendue dans les deux camps, bien que la date du match ne convienne pas à l’OL. Pour rappel, le club de Jean-Michel Aulas a fait appel de de la décision de la FFF auprès de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football afin que la date soit modifiée. « Cette rencontre intervient seulement 3 jours après un déplacement majeur pour l’OL à Paris dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1 qui impose à l’équipe un retour tardif lundi matin à Lyon. L’OL se sent d’autant plus lésé dans cette décision que Marseille en recevant Toulouse le samedi après-midi à 17h30 bénéficiera donc d’un jour de repos supplémentaire » expliquait l’Olympique Lyonnais dans un communiqué, espérant que le match soit décalé au jeudi soir.

En attendant de connaître la décision officielle de la commission supérieure de la FFF, l’Olympique Lyonnais a ouvert la billetterie au grand public pour cette affiche contre Marseille. Et selon les informations du Progrès, les places se vendent très rapidement pour ce choc des quarts de finale de la Coupe de France. La preuve, le site de la billetterie en ligne était « complètement paralysé » ce mardi matin lorsque l’OL a annoncé la vente des places au grand public. Après un moment de latence, le site fonctionne de nouveau, et les supporters peuvent acheter leurs places. Pour le moment, seuls les billets en tribune Est sont disponibles à la vente mais dans les prochains jours, d’autres secteurs du stade devraient être ouverts afin de répondre à la demande massive des fans de l’OL, visiblement très excités par cette rencontre face à l’ennemi marseillais. Le club espère attirer près de 30.000 personnes avec des places dont les tarifs sont compris entre 20 et 40 euros.