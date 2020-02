OM : Villas-Boas a fait une erreur, c'est rare mais ça arrive

Dans : OM.

Depuis la victoire de l’Olympique de Marseille à Lille dimanche soir, les compliments pleuvent au sujet de l’entraîneur phocéen André Villas-Boas.

Et pour cause, le technicien portugais a eu une grande influence dans la victoire de son équipe face aux Dogues en changeant son dispositif tactique après le but de Victor Osimhen, et en lançant dans le grand bain le jeune Marley Aké. Néanmoins, l’entraîneur de l’OM n’est pas parfait, et il a fait une erreur qui aurait pu être lourde de conséquences, selon Denis Balbir. Sur son blog, publié sur But Football Club, le journaliste a fait part de son incompréhension au sujet du choix d’André Villas-Boas de désigner Valentin Rongier comme le tireur de penalty face à Lille en l’absence de Dimitri Payet.

« Sur ce match, je n’ai vu qu’un seul petit couac : le penalty manqué par Valentin Rongier et arrêté par Mike Maignan. Je me demande encore pourquoi l’ancien Nantais est allé tirer ce penalty alors que Germain et Benedetto étaient sur la pelouse. Je veux bien que l’Argentin ait raté un penalty en août à Nantes mais je pense quand même qu’il a dû travailler ça. Mais c’est vraiment la seule ombre dans un tableau qui devient de plus en plus idyllique pour l’OM. Plus que jamais, Marseille mérite sa place de second et va tout droit vers l’accessit direct en Ligue des Champions » a commenté Denis Balbir, pour qui il est bien évident que Valentin Rongier n’est pas du tout le joueur qui aurait dû être désigné par André Villas-Boas, alors que les attaquants Dario Benedetto et Valère Germain étaient sur la pelouse. Sans doute qu’à l’entraînement, le coach portugais avait été convaincu par les qualités de Valentin Rongier dans cet exercice. Dès le match contre Nantes, Dimitri Payet sera de retour et ce débat sera clos…