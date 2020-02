OM : Villas-Boas a bien travaillé, il mérite un mercato de feu

Dans : OM.

Solidement installé à la deuxième place du classement, l’Olympique de Marseille devrait, sauf tremblement de terre, se qualifier pour la Ligue des Champions.

Mais sans aucun doute, un mercato conséquent sera nécessaire l'été prochain afin de faire bonne figure la scène européenne en 2020-2021. Ces dernières semaines, André Villas-Boas et Dimitri Payet ont déjà mis en garde leur direction sur la nécessité de renforcer l’effectif dans l’optique de la saison prochaine. Assurément, l’avenir du Portugais, qui fait l’unanimité à Marseille aussi bien auprès des joueurs que des supporters, dépend en grande partie du projet qui lui sera proposé cet été par Jacques-Henri Eyraud, et des moyens mis à disposition sur le marché des transferts.

Pour Erik Gerets, ancien entraîneur très apprécié à Marseille, il est bien évident que Villas-Boas mérite de poursuivre son aventure en Provence avec un effectif renforcé durant le mercato estival. « Le travail de Villas-Boas fait beaucoup de bien à l'équipe et à tout Marseille depuis le début de la saison. Il mérite vraiment de conduire l'OM en Champions League la saison prochaine. Après, si l'effectif est déjà très bon, il faudra le renforcer. Non seulement pour pouvoir bien figurer en Europe, mais aussi pour enfin rivaliser avec le PSG. Marseille mérite ça » a confié au Phocéen l’emblématique entraîneur belge, pour qui l’Olympique de Marseille ne pourra pas se présenter en Ligue des Champions avec son effectif actuel. Sous peine de faire de la figuration, et de dépenser bêtement son énergie, ce qui pourrait lui coûter cher ensuite en championnat. Reste que financièrement, Marseille est pris à la gorge avec un déficit important et des comptes à rendre au fair-play financier. L’équation n’est donc pas simple du tout à résoudre pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt…