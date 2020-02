OM : Verratti est magique, on le dit haut et fort à Marseille

Dans : OM.

Suspendu face à Strasbourg mercredi en 8es de finale de la Coupe de France (3-1), Morgan Sanson va retrouver sa place au sein du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille à Bordeaux ce dimanche soir.

Milieu de terrain relayeur au profil « box to box », l’ancien joueur de Montpellier a un style assez peu commun en Ligue 1. Au PSG, un joueur comme Marco Verratti par exemple, est davantage dans la technique et moins dans la projection vers l’avant. Néanmoins, l’international italien de Paris est un modèle pour le milieu de terrain de l’OM. Dans les colonnes du Parisien, Morgan Sanson a effectivement indiqué que sur certaines facettes du jeu, il prenait exemple sur Marco Verratti. Et malgré la rivalité entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Morgan Sanson n’a aucune honte à avouer son admiration pour le natif de Pescara.

« Un joueur de l’OM peut-il avoir un Parisien (Marco Verratti) comme modèle ? Et pourquoi pas ? J'aime beaucoup de choses chez lui, et je ne suis pas le seul, sa qualité de passes, sa manière de ressortir proprement le ballon et sa capacité à jouer juste dans les petits périmètres » a indiqué Morgan Sanson, lequel s’est par ailleurs exprimé sur la possibilité de rejoindre l’Equipe de France avant l’Euro 2020, un objectif ambitieux. « J'y pense, mais c'est loin d'être une obsession. Dans la vie, il faut avoir des objectifs élevés. Je ne me suis jamais dit, pour autant, si je ne suis pas international à 25 ans j'ai raté ma carrière. Des joueurs se sont révélés sur le tard en sélection. Il n'y a pas d'âge pour aller en équipe de France. Certains y vont très tôt et ne reviennent jamais ensuite ». S’il parvient à se rapprocher du niveau de Marco Verratti, nul doute que Morgan Sanson, élément fort de l’OM cette saison, sera aux portes de l’Equipe de France.