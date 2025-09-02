OM ‍: Véronique Rabiot a rigolé très fort

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas eu d'autre choix que de brader Adrien Rabiot, son homme fort de la saison dernière. Mehdi Benatia a bien tenté de sauver la face, mais c'était impossible.

Une fin décevante et inimaginable il y a seulement un mois. Adrien Rabiot, le joueur mis en avant par tout un club comme tête d’affiche par son niveau de performance et son comportement, a été jeté en fin de mercato pour un écart de comportement dans le vestiaire lors de la défaite à Rennes. Le milieu de terrain a finalement signé au Milan AC pour 15 millions d’euros, et abandonne ainsi le projet de l’OM d’aller rivaliser avec les meilleurs clubs européens en Ligue des Champions après une première saison réussie. La suite d’une carrière étriquée pour Adrien Rabiot, qui a déjà connu des périodes très compliquées avec ses dirigeants au PSG, sans compter le fait qu’il a refusé tout simplement d’être réserviste pour la Coupe du monde 2018, ce qui n’a visiblement pas dérangé un Didier Deschamps que l’on a connu plus rancunier avec d’autres joueurs.

L'OM demande un effort au clan Rabiot

Bonne chance 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 🤝



Le milieu de terrain 🇫🇷 s’engage avec l’AC Milan. pic.twitter.com/Mp9kJ2PiEi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025

Adrien Rabiot va donc continuer sa carrière au Milan AC, et l’OM n’a pas vraiment eu son mot à dire. La mère et représentante de l’international français avait tout prévu, et dans l’accord pour le faire signer l’an dernier, il était notifié que la famille Rabiot récupèrerait 30 % du montant d’un éventuel futur transfert négocié par Mehdi Benatia. Selon La Provence, vues les circonstances et pour faciliter les choses, il a été demandé à Madame Rabiot de revoir ce pourcentage à la baisse, ce qui n’a pas été envisagé une seule seconde. Difficile de voir l'ancien turinois aider Marseille après les échanges musclés de ces derniers jours... Le Milan AC va donc bien débourser 15 millions d’euros, mais l’OM n’en récupérera que 10, le reste allant dans la poche de l’ancien joueur du PSG.

Si la perte sportive est énorme pour la formation de Roberto De Zerbi, qui a pris l’eau au milieu de terrain contre l’OL dimanche dernier, le dossier est au moins à conjuguer au passé. Et l’OM pourra se dire qu’il est le premier club à avoir réussi à vendre Adrien Rabiot, qui avait toujours quitté ses formations libre de tout contrat jusqu’à présent dans sa carrière. Une bien maigre consolation.