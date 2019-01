OM : Valère Germain tout proche de filer à Nice au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Tandis que l’Olympique de Marseille accueille ce mercredi son nouveau buteur en la personne de Mario Balotelli, il semble désormais évident qu’un attaquant va faire ses valises à Marseille. Clinton Njie, Kostas Mitroglou et Valère Germain sont concernés. Et à en croire les dernières informations de Nice-Matin, c’est le dernier cité qui a toutes les chances de ranger son casier et quitter le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus dans la dernière ligne droite du mercato. Et pour cause, l’OGC Nice serait tout proche de boucler le recrutement du buteur marseillais. A un détail près…

Si le profil a été validé par Patrick Vieira et par le duo Rivère-Fournier, les actionnaires du Gym, qui souhaitent également la venue d’un attaquant au mercato hivernal, semblent hésiter. Et cette tergiversation pourrait bien être fatale au club azuréen puisque récemment, le FC Nantes est également entré dans la danse pour recruter Valère Germain, même si le club de Loire-Atlantique ne peut assumer que 50 % du salaire du joueur. Reste désormais à voir si la résiliation de contrat de Mario Balotelli va permettre de dégager la masse salariale suffisante pour convaincre les actionnaires niçois de miser sur Valère Germain pour la deuxième partie de saison.