OM : Valère Germain n'y est plus et l'avoue

Dans : OM, Ligue 1.

Joueur de complément qui avait fait ses preuves avec l’AS Monaco la saison passée, Valère Germain a été l’un des premiers à rejoindre l’OM cet été.

Son apport avait été immédiat, grâce à son sens du jeu et du but. Mais depuis plus d’un mois, l’attaquant né à Marseille ne trouve plus ses repères, ne pèse plus sur les défenses, et ne marque plus. Il a perdu sa place de titulaire au profit de Clinton Njié, et pourrait même reculer avec le retour progressif de Kostas Mitroglou. Fidèle à lui-même, le fils de Bruno Germain reconnaît sans problème que la réussite n’est pas avec lui sur ses dernières sorties.

« En ce moment, je suis un peu moins bien placé, je ne suis pas forcément au bon endroit au bon moment. Il y a des périodes comme ça, il va falloir continuer à travailler, ne rien lâcher. Il n’y a pas d’abattement, on était sur une belle série, on n’a pas fait non plus un non-match. Ce n’était pas catastrophique. Certes, nous n’avons pas été exceptionnels, mais si ça avait été une défaite comme contre Monaco ou Rennes, cela aurait été différent. On a la chance qu’un match arrive dans trois jours. Il faut bien récupérer », a souligné l’attaquant olympien, persuadé que cette défaite à Salzbourg n’est qu’un accident de parcours, et pas une rechute. A confirmer dès dimanche à Nice, ou un revers remettrait l’OM devant ses difficultés.