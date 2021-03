OM : Valère Germain gratuit, un club français se réveille

Dans : OM.

Régulièrement utilisé par Nasser Larguet durant son intérim, Valère Germain n’a pas disputé une minute lors du premier match de Jorge Sampaoli à l’OM.

Remplaçant contre le Stade Rennais mercredi soir (1-0), Valère Germain n’a pas été sollicité par Jorge Sampaoli en cours de match, au contraire de Luis Henrique, Dario Benedetto, Michaël Cuisance et Christopher Rocchia. En attendant de savoir si Valère Germain aura sa chance contre le Stade Brestois samedi à 17 heures, sa situation contractuelle suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 dans l’optique du prochain mercato. Et pour cause, la tendance n’est pas à une prolongation de Valère Germain à l’OM, ce qui signifie que l’ancien Monégasque sera libre comme l’air au mois de juin. Une aubaine que le FC Nantes ne veut pas laisser passer, à en croire les informations de But.

Le média croit savoir que Waldemar Kita et les dirigeants nantais sont très intéressés par le profil de Valère Germain, un buteur habitué aux joutes de la Ligue 1 et qui rendrait sans doute service à un club de milieu de tableau, qui doit toutefois encore assurer son maintien cette saison. Cela fait plusieurs mois que Nantes est intéressé par le profil de Valère Germain. La preuve, lors des deux derniers mercatos, les Canaris ont tenté de recruter le buteur de l’OM, mais celui-ci s’est toujours accroché à sa place et à son contrat à Marseille. L’été prochain, la donne sera différente si Pablo Longoria ne lui propose aucune prolongation, ce qui est très probable au vu de son apport décevant et de son salaire très confortable. C’est justement l’aspect financier qui pourrait compliquer son arrivée à Nantes, dans la mesure où Valère Germain émarge à plus de 300.000 euros par mois en Provence. Avec de tels émoluments, difficile d’envisager une signature à Nantes alors que le joueur a récemment reçu des marques d’intérêts de la part de clubs aux Etats-Unis.