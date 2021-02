OM : Larguet ne jure que par Germain, il est au top

Dans : OM.

Titulaire contre Bordeaux dimanche soir, Valère Germain s’est distingué en manquant de façon incroyable un face à face avec Benoît Costil.

Très critiqué par une majorité des supporters de l’Olympique de Marseille, l’ancien Monégasque a toutefois de grandes chances de débuter contre Nice, mercredi en match en retard. En effet, Arkadiusz Milik n’est pas qualifié pour cette rencontre tandis que Dario Benedetto est suspendu. En ce sens, Valère Germain a de bonnes chances d’être titulaire, même si une surprise n’est pas à exclure avec le jeune Bamba Dieng. En conférence de presse, Nasser Larguet a en tout cas tenu à défendre son buteur. « Sur son occasion, son réflexe c'est de jouer sur Thauvin au lieu de finir, je lui ai dit que dans la situation actuelle, il faut être plus tueur, plus buteur. Mais avec sa générosité il peut amener encore beaucoup pour l'équipe » a-t-il indiqué.

L’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille s’est par ailleurs épanché sur le cas de Michaël Cuisance, qui ne parvient décidément pas à s’imposer en Provence et qui a de nouveau déçu contre Bordaux. « C’est un joueur de foot qui a de la puissance et le qualité technique. Après c’est ce que je dis toujours aux joueurs, aux jeunes comme aux moins jeunes, c’est que ces qualités il faut les mettre au profit de l’équipe. Aujourd’hui il faut absolument qu’il rentre dans un collectif et qu’il mette ses qualités à disposition de l’équipe. Je pense que s’il fait cela, il peut être un très bon joueur, a encore expliqué le technicien franco-marocain. Il pourrait devenir indispensable dans l’équipe ». Reste maintenant à voir si les deux hommes, en qui Nasser Larguet a confiance mais qui doivent donner plus pour le collectif, seront alignés contre les Aiglons. Ils sont en tout cas disponibles, au contraire de Benedetto, Milik, Ntcham, Lirola et Balerdi.