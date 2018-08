OM : Valère Germain en monnaie d'échange pour s'offrir un attaquant ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Rudi Garcia l'a confié la semaine passée, mais c'était avant OM-Nantes, il n'envisageait pas réellement la signature d'un attaquant supplémentaire d'ici la fin du mercato. Mais l'appétit vient en mangeant, et alors que l'officialisation de la signature de Kevin Strootman est attendue ce mardi, il se pourrait bien que l'Olympique de Marseille tente tout de même de dénicher ce fameux grand attaquant dont on a longtemps pensé qu'il s'agirait de Mario Balotelli.

Et selon France-Football, une idée aurait germé du côté de l'OM pour réussir à convaincre le Celtic de lui céder Moussa Dembélé, puisque c'est ce dernier dont le nom revient avec insistance depuis quelques jours. Et cela même si l'arrivée de l'OL dans le dossier peut compliquer la tâche des décideurs marseillais. L'idée phocéenne serait de proposer au club écossais un échange entre Valère Germain et Moussa Dembelé avec du cash en plus, puisque ce dernier a une valeur estimée autour de 15-20ME. Reste qu'on peut tout de même se demander si Valère Germain, loin d'avoir démérité à l'Olympique de Marseille, acceptera de découvrir les joies du football écossais, un championnat pas réellement enthousiasmant. Ce scénario n'est donc pas si simple que cela à mettre en oeuvre.