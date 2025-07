OM ‍: Pablo Longoria est bien gentil avec ce joueur

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très virulent avec les joueurs qui arrivent dans la dernière année de leur contrat, Pablo Longoria laisse pourtant Valentin Rongier tranquille cet été, malgré une situation qui peut lui échapper au mercato.

C’est la reprise de l’entraînement à Marseille, mais les regards sont encore tournés vers le mercato. Les supporters de l'OM espèrent voir Pablo Longoria encore réaliser quelques miracles pour renforcer l’équipe de manière spectaculaire. Roberto De Zerbi veut lui du concret, avec un effectif étoffé à certains postes, notamment en défense et en attaque. Au milieu de terrain, même si Ismaël Bennacer a peu de chances de revenir après son prêt du Milan AC qui n’a pas été validé en transfert, l’entraineur italien a du choix. Il faudra néanmoins savoir dans les prochaines semaines si Valentin Rongier reste au club. Ce mardi, La Provence fait le point sur ce dossier chaud, et dévoile que l’ancien nantais commence forcément à se poser des questions. Il ne lui reste qu’un an de contrat, et il a envie de prolonger. A condition toutefois que l’OM lui fasse une offre à la hauteur de ses ambitions financières.

Longoria ne met pas la pression à Rongier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Conscient d’être un atout apprécié par De Zerbi, Rongier ne voit absolument rien venir du côté des dirigeants, et ce depuis des mois. Résultat, La Provence souligne que cela risque de réactiver ses envies d’aller voir ailleurs, et notamment de rejoindre un championnat étranger comme la Serie A ou la Premier League. Une situation qui pourrait devenir tendue et qui peut même surprendre du côté de Pablo Longoria. Le président de l’OM a déjà été connu plus sévère avec les joueurs qui entrent dans la dernière année de leur contrat, et pourraient donc quitter le club librement dans un an. Ce ne sera à priori pas le cas de Valentin Rongier, qui a accepté l’idée d’un départ dans le cadre d’un transfert si jamais aucun accord pour une prolongation ne devait voir le jour. Mais les promesses en période de mercato, Longoria devrait savoir qu’il faut s’en méfier. Surtout si l'ancien nantais venait à se dire qu'avec une saison pleine et la Ligue des Champions, il pourrait s'offrir une belle exposition en vue d'une arrivée libre dans un grand club européen dans un an.