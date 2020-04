OM : Valbuena rage comme jamais contre Payet à Marseille

Dans : OM.

Ces dernières années, l’OM a eu la chance de compter de beaux meneurs de jeu au sein de son effectif avec Lucho Gonzalez, mais également Mathieu Valbuena et bien-sûr Dimitri Payet.

Les deux internationaux français ont évolué ensemble, que ce soit à Marseille mais également en Equipe de France et d’après certains bruits de couloir de l’époque, ils n’étaient pas vraiment les meilleurs amis du monde. En cette période de confinement, la tendance tend à se confirmer puisque Mathieu Valbuena n’a absolument pas apprécié sa défaite face à Dimitri Payet dans le tournoi du « Phocéen de la Décennie » organisé par le site du Phocéen et dans lequel les deux joueurs étaient opposés en demi-finale.

Le résultat a été sans appel puisque Dimitri Payet, très bon lors de la saison avec Marcelo Bielsa et excellent durant l’exercice en cours, a battu Mathieu Valbuena avec 69 % des votes contre 31 % pour celui qui a également porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais au cours de sa carrière, ce qui n’a sans doute pas joué en sa faveur auprès des supporters marseillais. Mauvais perdant sur le terrain, Mathieu Valbuena l’est également après ce sondage puisque sur son compte Twitter, « Petit Vélo » comme il était amicalement surnommé en Provence a clairement fait comprendre qu’il méritait largement de battre Dimitri Payet.

Après avoir tweeté deux smileys étonnés, Mathieu Valbuena a tout simplement rappelé son palmarès très fourni à Marseille : un titre de champion de France, trois sacres en Coupe de la Ligue et en bonus, une victoire face à Lille dans le cadre du Trophée des Champions. De l’autre côté, Dimitri Payet affiche un palmarès tout simplement… vierge avec Marseille. Mais au-delà de la trace historique des performances de l’un ou de l’autre, c’est avant tout la fidélité que les supporters de l’OM ont récompensé en votant Dimitri Payet, un joueur qui n’a jamais caché son amour pour Marseille et qui n’a jamais commis ce que les fans de l’OM considèrent comme une trahison de la part de Mathieu Valbuena avec une signature chez l’ennemi de Lyon.

Symbole de l’osmose parfaite entre l’Olympique de Marseille et Dimitri Payet, le tweet du meneur de jeu phocéen à l’égard des habitants de la ville et des forces de police, le 29 mars dernier en cette période de confinement. « C’est pour ça que je suis amoureux de cette ville, Marseille. Tout le monde est derrière l’OM ! Le terrain me manque. #RestezChezVous pour que l’on puisse tous retrouver notre maison, le Vélodrome ! » avait partagé sur les réseaux sociaux Dimitri Payet après avoir vu un véhicule de police… aux couleurs de l’Olympique de Marseille. Face à un joueur aussi amoureux de l’OM et tout de même très talentueux malgré une certaine irrégularité, Mathieu Valbuena ne pouvait donc pas lutter…