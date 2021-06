OM : Une victoire en C1, McCourt va prévenir Sampaoli

Dans : OM.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a radicalement changé sa façon de faire à l’OM ces derniers mois.

Depuis qu’il a mis de côté Jacques-Henri Eyraud, l’homme d’affaires de Boston est beaucoup plus impliqué. Il a mis Pablo Longoria au sommet, lui qui était simplement arrivé comme directeur sportif, ce qui est un choix particulièrement osé, mais qui semble pour le moment faire l’unanimité. Il est aussi déjà venu deux fois à Marseille pour prendre le pouls de la cité phocéenne, histoire de rassurer les supporters, mais aussi visiblement de faire passer des messages sur ses capacités d’investissement. Car non seulement l’Américain répète avec fermeté qu’il est hors de question de vendre l’OM, mais en plus il semble clairement avoir lâché les cordons de la bourse pour faciliter l’arrivée de joueurs importants, capables de plaire à Jorge Sampaoli. Une tendance qui se confirme avec les signatures à venir, mais aussi avec la présence cette semaine de Frank McCourt à Marseille.

La Provence dévoile ainsi que le propriétaire de l’OM a prévu d’effectuer plusieurs réunions au sujet de la tenue du club marseillais, de son organisation et de son avenir. Impossible de savoir pour le moment si des décisions majeures vont être prises en vue de la saison prochaine, et si le président marseillais aura une idée plus précise de son autorisation de découvert pour recruter au mercato. McCourt restera ainsi jusqu’à jeudi pour traiter des sujets majeurs, et preuve de son suivi sportif au plus près, l’Américain rencontrera même Jorge Sampaoli pour lui souhaiter le meilleur, et peut-être lui rappeler les objectifs, pour la saison à venir. Si l’Argentin est habitué à avoir de la pression, il se fera peut-être rappeler que le propriétaire de l’OM rêve de remporter la Ligue des Champions. Rien que ça.