OM ‍: Une vente surprise pour un énorme jackpot, Longoria est trop fort

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est attaqué par Aston Villa pour le transfert d'Amir Murillo. Le montant demandé par Pablo Longoria est énorme, mais les Anglais sont chauds.

Parfois pointé du doigt pour ses opérations avec les clubs anglais qui n’ont pas toujours été très inspirées, Pablo Longoria tente le coup du siècle avec Amir Murillo et Aston Villa. Acheté pour 3 millions d’euros par l'OM à Anderlecht en 2023, le Panaméen avait un peu été baladé à tous les postes sur sa première saison. Désormais stabilisé comme arrière droit, il a visiblement marqué les esprits au point de provoquer une véritable folie de la part du club de Birmingham. Unai Emery a visiblement craqué sur lui puisque le défenseur de 29 ans a fait l’objet d’une offre copieuse annonce le compte La Tribune OM.

L'OM a refusé une première offre d'Aston Villa pour Amir Murillo. Le club anglais a fait une deuxième proposition.



L'OM souhaite obtenir 25M€ bonus compris. pic.twitter.com/Ac1E5IPTB6 — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) May 27, 2025

Celle-ci a été refusée et Aston Villa est reparti à l’assaut de Murillo sachant que Pablo Longoria demande 25 millions d’euros pour le vendre. Un effet Premier League sur le défenseur marseillais, qui ne sera pas retenu en cas d’offre approchant ce montant copieux. L’OM a en effet besoin d’une grosse vente pour réduire le déficit de cette saison et le faire en se séparant d’un joueur acheté 3 millions d’euros deux ans plus tôt serait une vraie belle performance de la part du club provençal. Même s’il faudra remplacer le Panaméen, très fiable cette saison avec plus de 2500 minutes de temps de jeu, les dirigeants olympiens réussiraient un joli coup si cela devait se concrétiser dans les prochains jours.

Il faut dire que, malgré son échec en dernière journée de Premier League pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, Aston Villa entend frapper vite et fort cet été, et cible plusieurs joueurs majeurs à plus de 30 millions d’euros. Le club anglais a de l’argent en stock, et l’OM le sait très bien.