OM ‍: Une vente à perte, mais une vente pour Longoria

Par Guillaume Conte

Il y a encore des indésirables du côté de l'OM, et Pablo Longoria ne compte pas créer un nouveau loft. La vente de Pol Lirola est considérée comme obligatoire dans les prochaines semaines.

Le temps d’une demi-saison en 2021, Pol Lirola a fait rêver les supporters de l’OM qui voyaient en lui le nouveau César Azpilicueta. Mais les fans ont vite déchanté en voyant que le latéral droit révélé en Italie n’avait plus du tout le même niveau un an plus tard. A Elche, puis à Frosinone, Marseille a tenté de lui trouver une porte de sortie alors que l’Espagnol de 27 ans avait signé un contrat très longue durée jusqu’en 2026. Un peu plus sollicité cette saison, Lirola ne fait néanmoins pas partie des joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi compte pour une saison en Ligue des Champions.

L'OM ne sera pas exigent pour ce transfert

Résultat, selon LiveFoot, le Celta Vigo compte en profiter pour récupérer le latéral droit contre une petite somme, qui ne dépasserait pas les 4 millions d’euros. L’OM ne sera pas regardant sur le montant de la transaction, à condition bien sûr de ne pas se faire ridiculiser avec l’offre du club galicien. Mais le but est de se séparer d’un joueur qui ne fait pas partie des plans, et de récupérer une petite somme tout en faisant légèrement diminuer la masse salariale. Et non pas de récupérer une belle indemnité, lui qui avait été acheté pour 13 millions d’euros à la Florentina en 2021, ce qui doit rester en travers de la gorge de Pablo Longoria. Surtout quand on sait à quel point le président de l'OM déteste voir des joueurs arriver avec une seule année de contrat restante.