OM : Une suspicion de Covid-19 fait paniquer Marseille

Fin août, l’Olympique de Marseille faisait face à une terrible vague de Covid-19 au sein de son effectif avec une plus de dix joueurs positifs.

Dimitri Payet, Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Maxime Lopez, Bouna Sarr ou encore Valentin Rongier avaient par exemple été testés positifs. Cette véritable épidémie au sein du vestiaire avait notamment entraîné le report de la première journée de Ligue 1 entre l’OM et Saint-Etienne. Depuis, le club phocéen a été véritablement épargné, aucun nouveau cas n’ayant été détecté depuis le mois de septembre. Mais en interne, on craint réellement que le Covid-19 ne fasse son retour au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus en raison d’un Morgan Sanson peu fringuant ces derniers jours…

L’ex-milieu de terrain de Montpellier n’était pas sur la feuille de match pour la réception du FC Nantes, samedi après-midi à l’Orange Vélodrome. Et pour cause, le joueur a tous les symptômes d’une sale angine. Le staff médical de l’OM n’a ainsi pas pris le risque de le convoquer pour le match contre Nantes, bien que son test au Covid-19 effectué 48 heures avant le match n’était pas positif. A en croire les informations de La Provence, un nouveau test doit être effectué sur Morgan Sanson dans les heures à venir, afin d’être certain que le joueur ne souffre pas du coronavirus. Si tel était le cas, nul doute qu’André Villas-Boas aurait de sérieux problèmes dans les jours à venir, en prévision du match contre l’Olympiakos. Il y a deux mois, le Portugais avait été particulièrement touché mentalement par les absences de nombreux joueurs et avait été contraint d’adapter ses séances d’entraînement par petite groupe. Nous n’en sommes évidemment pas là, mais l’OM guettera la situation de Morgan Sanson et d’éventuels autres joueurs malades dans les prochains jours.