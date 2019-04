OM : Une soirée organisée par McCourt pour aider Notre-Dame

Dans : OM, PSG.

Frank McCourt connaît la rivalité entre l'OM et le PSG, mais le milliardaire américain n'a pas oublié qu'il était également tombé sous le charme de la capitale lors de ses premiers séjours dans notre pays. C'est pourquoi, selon L'Equipe, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, touché comme tout le monde par l'incendie qui a détruit en partie Notre-Dame de Paris, va profiter du gala de la Fondation OM, programmé dans une semaine, pour recueillir des fonds dont la plus grande partie sera donnée pour contribuer à la reconstruction de Notre-Dame. Un geste qui est évidemment à l'honneur de Frank McCourt et qui sera apprécié à sa juste valeur par les autorités françaises.