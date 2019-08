OM : Une question sur Mitroglou, Benedetto reste scotché

Dans : OM, Ligue 1.

Le quête d’un numéro 9 à l’Olympique de Marseille, cela fait des années que cela dure, depuis la fin du prêt de Bafetimbi Gomis par Swansea en 2016-17.

L’OM s’est ensuite clairement cassé les dents avec l’achat de Kostas Mitroglou, qui a plombé l’équipe et les finances du club provençal. Désormais, tout repose sur le seul Dario Benedetto, qui arrive de Boca Juniors et va devoir montrer le chemin du but à une équipe qui n’a quasiment pas été renforcée pendant l’été. Alors, quand, dans un entretien, Canal+ lui demande s’il peut montrer la voie à suivre après l’échec de Mitroglou, on se rend compte que l’attaquant grec n’a pas laissé une trace indélébile.

« Mit… Mitroglou ? Ah oui, bien sûr. C’est difficile. C’est un moment déterminant dans ma carrière et je ne veux pas décevoir. Le défi, c’est que les supporteurs veulent un buteur qui marque à tous les matchs. Je ne me fixe pas cet objectif, mais j’espère que tout se passera bien », a livré celui qui a déjà manqué l’occasion d’ouvrir son compteur avec son pénalty manqué contre Nantes ce samedi.