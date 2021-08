OM : Une première offre pour Caleta-Car

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Duje Caleta-Car possède le feu vert pour quitter l’OM. Jusqu’à présent, c’était le calme plat à propos du défenseur croate, mais le dossier bouge enfin. RMC annonce que Wolverhampton a effectué une offre à hauteur de 15 ME pour s’offrir les services de l’ancien de Salzbourg. Un montant un peu bas, mais qui pourrait permettre de décanter les choses, car West Ham suit le joueur de l’OM depuis quelques semaines. Les Hammers pourraient ainsi se réveiller et effectuer une offre plus importante. C’est en tout cas ce que doit espérer Pablo Longoria, qui a besoin d’une belle vente pour continuer son mercato dans le sens des arrivées.