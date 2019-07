OM : Une piste bon marché en L1, Marseille saute dessus

Dans : OM, Mercato, MHSC.

En attendant d’avoir une certaine liberté financière, l’Olympique de Marseille continue de travailler sur ses pistes. Y compris au milieu de terrain, où des départs pourraient avoir lieu, puisque les dirigeants veulent se défaire de Kevin Strootman, tandis que Morgan Sanson et Maxime Lopez ne seront pas retenus en cas de belle offre. Pour compenser, pas de folie, mais un bon plan chez un joueur confirmé de Ligue 1. Canal+ annonce en effet que l’OM cible Paul Lasne, le milieu de Montpellier. Ce dernier sort d’une saison solide au sein d’une des bonnes surprises du championnat.

Il possède encore deux ans de contrat, mais serait en vente contre 4 ME. Un pari peu risqué, surtout que Lasne n’hériterait clairement pas d’un salaire à la Kevin Strootman. A 30 ans, sa situation éveille en tout cas l’intérêt des dirigeants marseillais, sachant que Montpellier a beaucoup recruté au milieu de terrain (Jordan Ferri, Teji Savanier) et ne serait pas opposé à un ou deux départs. Une piste à conserver sous le coude donc, sachant que l’OM a pour le moment d’autres priorités, comme des ventes à boucler et l’arrivée d’un avant-centre en priorité.