OM ‍: Une offre ridicule, un club revient à la charge

Par Guillaume Conte

L'OM cherche encore et toujours à dégraisser du côté de ses indésirables, et il y en a un qui a du mal à partir : Azzedine Ounahi.

Le feuilleton Azzedine Ounahi est parti pour faire tout l’été à Marseille. L’OM cherche à vendre son milieu de terrain offensif en qui Roberto De Zerbi ne croit pas. Son prêt au Panathinaïkos avait été intéressé, et le club grec a voulu le conserver mais l’offre effectuée par la formation d’Athènes n’a convaincu ni le joueur, qui souhaite évoluer dans un grand championnat, ni l’OM qui rêve de récupérer 12 millions d’euros avec l’ancien du SCO Angers. La partie est loin d’être gagnée, d’autant que des approches de l’Arabie Saoudite ont aussi été repoussées par le joueur marseillais, qui ne se laisse pas dicter ses choix au mercato. Gérone avait tenté sa chance il y a quelques semaines, mais l’offre avait eu le don de faire hurler les dirigeants marseillais.

Gérone pas habitué à miser gros

En effet, la formation catalane avait proposé 3 millions d’euros, pour 50 % des droits du joueur. Très loin de la valeur estimée d’Ounahi aux yeux de l’OM. La situation pourrait toutefois évoluer dans un second temps, puisque Le Petit OM annonce que Gérone va repasser à l’action dans ce dossier, et donc revenir avec une meilleure offre en fin de mercato. Le timing risque d’être serré et la formation espagnole va forcément jouer là-dessus, mais l’OM espère toujours récupérer au moins 10 millions d’euros. Une demande osée tant Gérone n’a pas l’habitude d’arriver à de tels montant. Un seul joueur dans toute l’histoire du club catalan a coûté plus de 10 millions d’euros, il s’agit de Yaser Asprilla, recruté de Watford en 2024 pour 18 ME. Pour le reste, aucune dépense de ce type pour l’équipe de Liga, qui va certainement essayer de trouver un terrain d’entente autour des 8 millions d’euros avec l’OM.