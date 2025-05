OM ‍: Une légende du PSG s'en prend au traitre Rabiot

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Adrien Rabiot faisait le choix de signer à l'OM, lui qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juve. Un choix qui n'est pas encore digéré par certains de ses anciens coéquipiers du PSG.

Adrien Rabiot s'est très rapidement adapté à Marseille. L'ancien milieu de la Juve voulait se donner une nouvelle chance en Ligue 1, dans un club ambitieux et désireux de retrouver la Ligue des champions. Le joueur de l'OM pourra de nouveau goûter à la C1 dans quelques mois avec les Phocéens. Son choix d'avoir signé sur la Canebière s'est révélé payant sportivement malgré les critiques. A Paris, son choix d'avoir rejoint l'ennemi phocéen ne passe toujours pas. Et ce n'est pas Thiago Silva qui dira le contraire.

Thiago Silva ne comprend pas Rabiot

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Lors de quelques mots échangés avec Le Média Carré, l'ex capitaine du Paris Saint-Germain, qui a longtemps joué avec Rabiot dans la capitale, a en effet indiqué : « Ça me fait mal. Il n'est pas très bien parti du club, son club formateur. Et 6,7 ans après, il revient en France pour jouer avec le plus grand rival du PSG. Ça m'a beaucoup touché de voir Adrien Rabiot, un petit du PSG, avec le maillot de Marseille. Parce que je pense qu'un joueur de Marseille ne va pas signer au PSG. Du moins, je pense que 80% ne vont pas accepter. Quand Matuidi est parti, il a eu l'opportunité pour lui et il a décidé de partir. Avec ses qualités, il pouvait faire beaucoup avec le maillot du PSG. Et maintenant il est avec Marseille. Pour moi, c'est choquant de voir un petit du PSG avec le maillot de l'OM ». Voilà qui a le mérite d'être clair et qui pourrait entrainer une réaction d'Adrien Rabiot. A noter que Thiago Silva pourrait de son côté rapidement avoir un hommage organisé au Parc des Princes, lui qui n'avait pu en avoir un du fait de la pandémie. C'est son souhait et celui de nombreux fans du club francilien.