« ‍On va tout faire pour garder Rabiot ‍», l'OM est prudent

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Interrogé en marge de la victoire de l'OM contre Rennes (4-2), Mehdi Benatia a confié qu'avant de recruter des joueurs pour la saison prochaine, il avait pour mission de conserver Adrien Rabiot dans l'effectif de Roberto De Zerbi.

Auteur d'un doublé ce samedi contre le Stade Rennais, et élu joueur de la saison par les supporters de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot s'est réjoui, au micro de DAZN, de ramener le club phocéen en Ligue des champions. Cependant, le milieu de terrain international tricolore a signé jusqu'en 2026 avec l'OM et le club de Frank McCourt doit rapidement boucler une prolongation afin de ne pas le voir partir libre dans un an. Au micro de Beinsports, Mehdi Benatia ne l'a pas caché, il a fait d'Adrien Rabiot sa priorité absolue avant même de faire signer des renforts.

« Avant de me parler des recrues, une de mes priorités, c'est de garder Adrien Rabiot. Humainement, le mec à l’intérieur du vestiaire est extraordinaire, c’est un top top joueur. Donc, on va tout faire pour essayer de le conserver avec nous », a confié le directeur du football de l'Olympique de Marseille, qui en a profité pour calmer les rumeurs sur un possible départ de Roberto De Zerbi. Le grand chantier du mercato va rapidement s'ouvrir, l'OM ayant cette année la certitude d'avoir de sérieuses rentrées budgétaires grâce à la participation à la Ligue des champions...avec ou sans Adrien Rabiot.