OM ‍: Une énorme offre arrive, De Zerbi va pleurer

Par Guillaume Conte

C'est le taulier défensif sur lequel Roberto De Zerbi s'appuie plus que jamais cette saison. Mais Leonardo Balerdi va faire l'objet d'une offre copieuse cet été, et l'OM aura beaucoup de mal à le retenir.

Actuellement à Rome, l’Olympique de Marseille prépare dans la bonne humeur et le sérieux son match décisif à Lille de dimanche. Roberto De Zerbi a d’autant plus le sourire qu’il peut de nouveau compter sur Leonardo Balerdi, blessé plusieurs semaines et qui a cruellement manqué à la défense olympienne. Mais pour combien de temps ? L’Argentin sort de deux solides saisons avec l’OM, alors qu’il avait connu des débuts compliqués avec des sautes de concentration souvent fatales. Mais désormais, par son impact, sa qualité de relance et sa hargne, l’ancien du Borussia Dortmund fait l’unanimité et l’OM est clairement dépendante de lui, surtout avec sa pénurie de défenseurs centraux. Et malgré la possible qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine, le club provençal n’est pas certain de conserver son taulier.

L'OM demande 45 ME pour Balerdi

La Roma continue d'être fortement intéressé par Leo Balerdi et prépare une offre conséquente cet été pour l'argentin. pic.twitter.com/vlK8jI0uXA — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) May 2, 2025

En effet, le compte La Tribune OM révèle que l’AS Roma est toujours sur le coup pour s’offrir Leonardo Balerdi. Au sortir du mercato hivernal, l’intérêt de la Louve s’était fait connaitre, mais Pablo Longoria avait sorti les griffes en expliquant qu’il fallait 45 millions d’euros pour laisser filer un tel joueur. Sans affirmer qu’une telle somme sera mise sur la table, le compte suiveur de l’OM affirme que l’AS Roma prépare une très grosse offre pour convaincre le président espagnol de lâcher Balerdi. Un départ qui aurait le don d’agacer les supporters, pour qui un joueur d'un tel niveau doit être conservé en cas de qualification en Ligue des Champions. Et de faire pleurer Roberto De Zerbi, qui compte énormément sur Balerdi pour son aventure à Marseille. Mais il y a aussi d’autres éléments à prendre en compte, sur le plan financier. Et entre la DNCG et Frank McCourt, Pablo Longoria pourra difficilement dire non à une belle vente pour réduire un déficit qui devrait dépasser les 80 millions d’euros cette saison. Une telle vente aiderait en tout cas à faire passer la pilule sur le plan économique, même si elle serait un terrible coup dur sur le plan sportif.