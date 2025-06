OM ‍: Une dernière vente avant une pluie de recrues, merci McCourt

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille s'échauffe actuellement au mercato, et attend une dernière vente dans son effectif pour recruter des joueurs capitaux en vue de la Ligue des Champions.

Malgré un copieux déficit dont le montant précis ne sera connu qu’au moment du bilan financier de cette saison 2024-2025, l’Olympique de Marseille a reçu le feu vert total de la DNCG pour son budget prévisionnel. Souvenez-vous, ce n’était pas le cas l’an passé, quand l’OM avait vu des restrictions être prononcées avec sursis, avant que cela ne soit levé par de nouvelles décisions étudiées en appel. Cette année, Frank McCourt a apporté les garanties bancaires nécessaires à éponger les pertes copieuses de la saison en cours. Une saison dont l’exercice comptable n’est pas terminé, puisqu’il s’achève au 30 juin. La vente de Luis Henrique à l’Inter Milan a été validé, et l’OM table désormais sur une deuxième belle vente pour améliorer son bilan comptable.

8 recrues pour l'OM cet été ?

La Provence l’annonce, Azzedine Ounahi va surement partir dans les prochains jours, lui qui est courtisé par le Panathinaïkos à la fin de son prêt réussi, et par Brighton aussi qui l’a repéré et vient d’entrer dans la danse pour une offre. Acheté pour 8 millions d’euros après le Mondial 2018, le Marocain pourrait repartir pour 12 ME si jamais les discussions continuent d’aller dans le bon sens.

Une fois que cette dernière vente sera bouclée, l’OM pourra s’attaquer au recrutement et aura « les mains libres » pour se faire plaisir, confirme La Provence. Il y a déjà deux arrivées bouclées, celles de Angel Gomes, officialisée, et CJ Egan-Riley, qui signera après la fin de son Euro espoirs avec l’Angleterre. L’apéritif est en tout cas servi, et le plat de résistance se prépare pour cet été, avec l’ambition pour Marseille de faire venir deux défenseurs centraux, un latéral, deux milieux de terrain, un ou deux ailiers et un avant-centre. Pablo Longoria se frotte les mains, lui qui remerciait Frank McCourt d’être aussi présent et toujours partant pour investir à l’OM, dans sa dernière conférence de presse. Cela peut se comprendre.