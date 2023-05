OM : Une catastrophe redoutée en août, Longoria sous pression

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Longtemps dauphin du PSG cette saison, l’OM a finalement de grandes chances de terminer troisième et cela change tout dans la préparation du mercato pour Pablo Longoria et Javier Ribalta.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille avait pu se renforcer à son rythme lors du mercato estival. Dans les semaines à venir, cela risque d’être bien différent pour Pablo Longoria et Javier Ribalta. Et pour cause, les défaites contre Lens et Lille ont rétrogradé le club phocéen à la troisième place, synonyme de tour préliminaire de la Ligue des Champions début août. Une situation qui change tout dans l’approche du mercato comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

Un mercato bouclé avant le barrage de la C1 à l'OM ?

Le quotidien national dévoile par exemple que plusieurs dossiers sont en stand-by, à l’instar de celui menant à Wilfried Zaha. Dans l’attente de savoir s’il disputera ou non la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est dans une situation délicate pour avancer sur le marché des transferts. A la fois, il ne faut pas attendre les matchs de barrage de Ligue des Champions pour se renforcer au risque de se faire éliminer mais à la fois, il ne faut pas faire exploser la masse salariale avant le barrage car en cas d’élimination, celle-ci n’est plus en adéquation avec un club disputant seulement l’Europa League.

Pour le duo Longoria-Ribalta, il va falloir trouver le bon équilibre. Une tendance se dessine tout de même. Pour une source proche du club, l’état-major de l’OM ne veut « surtout pas arriver début août avec un effectif seulement bâti à 60 % ». Autrement dit, Pablo Longoria veut régler le plus gros du mercato avant les barrages de Ligue des Champions. En interne, le patron de l’Olympique de Marseille prend l’exemple du Benfica Lisbonne. En juillet 2022, le club portugais avait bouclé son recrutement et cela lui a permis de se qualifier en Ligue des Champions.

L'OM reste attractif sur le marché des transferts

« Il faudrait désormais être plus rapide et plus malin encore. Foncer sur des profils disponibles et abordables comme celui du polyvalent lillois Timothy Weah, et peut-être oublier les pistes de vétérans obnubilés par leur postérité en Ligue des champions » ajoute le quotidien national, qui précise par ailleurs que l’OM reste confiant pour boucler la prolongation du contrat d’Alexis Sanchez, avec qui les discussions ont débuté la semaine passée. Malgré sa participation aux barrages de la Ligue des Champions début août, Marseille n’a donc pas l’intention de subir ce mercato estival, une information rassurante pour les supporters.