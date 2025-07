OM ‍: Une affaire en or dans 24 heures

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM se positionne plus que jamais pour la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, qui va faire un pas décisif vers un changement de club avant mercredi.

Toujours à la recherche de renforts après les premières opérations de l’été, l’Olympique de Marseille avance sagement ses pions sur plusieurs dossiers. C’est le cas avec Pierre-Emerick Aubameyang, dont la piste semblait un peu fantasque au départ sachant que cela fait désormais un an que le Gabonais a quitté Marseille pour rejoindre l’Arabie Saoudite, où il possède un contrat en or l’empêchant de revenir en Europe. Mais PEA discute actuellement d’un départ d’Al-Qadsiah, où il a été très efficace la saison dernière. Et cela change tout pour l’OM, qui apprécie le joueur, son profil d’attaquant d’expérience capable aussi d’entrer en jeu pour avoir un impact, et sa grande connaissance de la Ligue 1 bien évidemment. Pour le faire venir, Pablo Longoria discute avec lui, mais les négociations vont être beaucoup plus faciles et beaucoup plus intenses d’ici à mardi ou mercredi au plus tard, car La Provence annonce qu’Aubameyang va être libéré de son contrat par la formation de Saudi Pro League.

Aubameyang est déjà à Marseille

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐬 𝐚̀ 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐉 💙🤍 pic.twitter.com/H0zzh9ZdNh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 13, 2025

Autre bonne nouvelle, l’ancien buteur de l’ASSE compte bien refuser toutes les propositions venues du Golfe. Grâce à sa réussite ces derniers mois, il a été sollicité par des clubs du Qatar ou d’Arabie Saoudite, mais a tout refusé, privilégiant un retour en Europe. Résultat, les discussions avec l’OM ne seront pas bien compliquées à mener, car le joueur est actuellement en vacances dans la région, où il se sent bien et a apprécié son premier passage. Ainsi, le quotidien local l’annonce, l’OM et Aubameyang ont clairement envie de repartir pour un retour, même si le Gabonais aimerait tout de même que ses conditions soient respectées avec un contrat de deux ans et un gros salaire, ce qui peut faire tiquer à 36 ans. Mais les dirigeants olympiens ont déjà fait savoir qu’ils étaient prêts à faire des efforts pour recruter des joueurs libres, et c’est ce qu’il va passer dans les prochaines 24 heures pour le Gabonais.