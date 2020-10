OM : Un salaire record pour garder Thauvin à Marseille ?

Dans : OM.

Auteur d’un but splendide et d’une nouvelle passe décisive face aux Girondins de Bordeaux samedi soir, Florian Thauvin est sans conteste l’homme fort de l’OM.

Absent toute la saison en 2019-2020, l’international français a retrouvé son meilleur niveau pour le plus grand bonheur d’André Villas-Boas. Déjà auteur de trois buts et de quatre passes décisives en sept journée, Florian Thauvin affole les compteurs. Et tout cela alors que sa situation personnelle est très particulière, son contrat avec l’OM expirant à l’issue de la saison. En interne, Pablo Longoria n’a pas caché sa stupéfaction de voir un tel dossier trainer en longueur au moment de son arrivée. C’est ainsi que le nouveau directeur du football a pris les choses en main afin de tenter de prolonger le contrat du champion du monde 2018.

Et à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, l’ancien homme fort du FC Valence joue de toute son influence au sein de l’Olympique de Marseille afin de convaincre Frank McCourt de casser sa tirelire pour prolonger le contrat de Florian Thauvin. La preuve, le média espagnol croit savoir que Pablo Longoria aimerait offrir à son attaquant français de 27 ans le plus gros salaire du club phocéen afin de le convaincre de rester. Une surenchère inquiétante aux vues des finances olympiennes, mais sans doute nécessaire afin de griller la concurrence italienne et espagnole sur ce dossier. Car des clubs tels que Rome, Séville ou encore l’AC Milan surveillent avec attention la situation de Florian Thauvin, et s’apprêtent à lui dégainer une proposition de contrat en janvier afin que de le recruter libre de tout contrat en juin 2021. Un scénario qui serait absolument catastrophique pour Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt et tous les supporters de l’Olympique de Marseille au vu de l’efficacité diabolique de l’ancien Bastiais…