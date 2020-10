OM : Longoria muscle son jeu, Thauvin dos au mur

Dans : OM.

Désormais dans sa dernière année de contrat au sein de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne sait pas encore s’il va prolonger son bail ou bien partir dans un club étranger.

Dans un peu moins de trois mois, le champion du monde sera libre comme l'air pour signer dans le club de son choix, sachant que son contrat avec le club phocéen arrivera à expiration en juin prochain. Ouvert à l’idée de quitter Marseille pour découvrir l’effectif d’un grand club européen, comme au Milan AC ou au FC Séville, deux clubs qui l'ont courtisé ces derniers mois, le joueur de 27 ans n’exclut pas non plus de prolonger son bail à l’OM. Après un bon début de saison, avec deux buts et trois passes décisives en six matchs de Ligue 1, l'international français va devoir se poser les bonnes questions à Marseille. Surtout que Pablo Longoria va bientôt lui faire une proposition. C'est en tout cas ce que l'Espagnol a laissé entendre.

« Le dossier Thauvin ? On a parlé avec Thauvin et c'est normal. Dans les prochains jours, on va voir si on peut trouver un accord pour continuer notre relation entre le club et ce joueur important. Le projet de l'OM ? La performance sportive est la clé. Il faut aussi arriver à un équilibre financier, donc avec des recettes sur les transferts. On doit l'accepter », a lancé, sur RMC, le directeur du football de l’OM, qui souhaite donc prolonger le contrat de Thauvin au plus vite, histoire au moins de ne pas le perdre gratuitement en 2021. Autant dire que la réponse du champion du monde 2020, qui clame haut et fort son amour pour Marseille, sera aussi attendue au tournant.