OM ‍: Un salaire en or et une grosse faveur, Longoria étonne

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a pris sa décision concernant un joueur de l'OM qui n'a pas donné satisfaction. Il va le conserver et lui a assuré un changement de taille.

Le mercato va débuter dans quelques jours et Pablo Longoria est forcément impatient de remodeler son équipe pour aller chercher des joueurs niveau Ligue des Champions à l'OM. Il y a toutefois de nombreux joueurs qui ont donné satisfaction et qui font partie du projet mené par Roberto De Zerbi. Parmi les déceptions, on notera la saison compliquée de Geoffrey Kondogbia, rapidement descendu d’un cran après des performances compliquées au milieu de terrain. Devant la pénurie de défenseurs, il a beaucoup dépanné en charnière, sans non plus se montrer impérial.

L’Olympique de Marseille vient de franchir un cap symbolique : plus de 25 millions de followers à travers le monde suivent désormais le club sur les réseaux sociaux. Une communauté passionnée, engagée, et toujours plus nombreuse.



ℹ️Plus d'informations ici 👉… https://t.co/hkwxaHk82w — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 28, 2025

Un changement de poste qui n’a pas ravi l’ancien joueur de Séville, mais ce dernier n’a pas bronché et a travaillé pour rendre service à l’équipe. Visiblement, ce comportement a pesé car selon L’Equipe, malgré ses performances en demi-teinte et son copieux salaire de 450.000 euros par mois, Pablo Longoria a décidé de le conserver cet été. Non seulement il poursuivra donc son contrat, mais le joueur passé par l’AS Monaco a aussi reçu l’assurance qu’il serait désormais dans la rotation au milieu de terrain, et non plus en défense. Il faut dire que l’OM compte bien recruter derrière, et surtout aura besoin de joueurs pour jouer sur les différents tableaux, ce qui n’était pas le cas cette saison.

Néanmoins, ce choix n’a pas forcément été compris par les suiveurs de l’OM, qui estiment que, pour un tel salaire, le club provençal peut trouver mieux. Pablo Longoria s’est déjà montré moins compatissants avec des joueurs placés bien hauts dans la grille salariale du club sans en avoir les performances. Mais il faut croire que Kondogbia aura une nouvelle chance la saison prochaine à Marseille.