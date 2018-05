OM : Un promu anglais prêt à faire une petite razzia au mercato

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Tout le monde le sait mais chaque marché des transferts le rappelle, les clubs modestes de Premier League ont un pouvoir financier bien supérieur aux formations de Ligue 1 ambitieuses, et même parfois européennes.

Sur le montant du transfert comme sur le salaire versé, le championnat anglais est sur une autre planète et un départ d’un joueur de Ligue 1 est donc toujours envisageable dans ses conditions. C’est bien pour cela qu’un club comme Wolverhampton, champion de Championship et donc promu en PL, estime avoir ses chances en piquant deux joueurs de l’OM. Le site spécialisé Fichajes annonce ainsi que les Wolves ambitionnent de faire venir Bouna Sarr et André-Frank Zambo-Anguissa.

Le premier a effectué une saison complète et inattendue au poste d’arrière droit, devenant même l’un des éléments importants du bon parcours européen. Le second est encore jeune et perfectible, mais il demeure un joueur à l’impact physique non négligeable. Malgré leur récente prolongation, les deux Marseillais pourraient se voir offrir une proposition très élevée de la part d’un club qui va toucher le jackpot des droits télés anglais, et compte bien se faire plaisir au mercato en faisant venir des joueurs de premier choix. Reste à connaître la réaction de l’OM si des offres copieuses arrivaient.