OM ‍: Un problème Greenwood, même The Sun n'en trouve pas

Par Guillaume Conte

Arrivé avec fracas à Marseille, Mason Greenwood fait parler son talent et rien d'autre. Ses déboires passés sont bien lointains, et même le tabloïd anglais ne trouve rien à dire de mal sur l'ancien de Manchester United.

Mason Greenwood est l’homme fort de l’attaque de l’Olympique de Marseille, et Pablo Longoria doit se féliciter tous les jours d’avoir pris la décision de mettre le paquet pour le faire venir de Manchester United. Son prêt à Getafe avait éveillé l’intérêt de plusieurs clubs européens, mais le forcing marseillais et la présence de Roberto De Zerbi, en plus d’un gros effort financier, ont convaincu l’éphémère international anglais de faire le grand saut. Six mois plus tard, la satisfaction est totale d’autant qu’au niveau extra-sportif, il n’y a rien à redire sur le comportement de celui qui sera bientôt international jamaïquain.

Totalement blacklisté en Angleterre en raison de l’épisode de violence envers sa compagne qui a bouleversé le Royaume en 2022 (il était poursuivi pour violence conjugales, tentative de viol et agression sexuelle avant que sa petite amie n'abandonne les charges un an plus tard), Mason Greenwood n’est clairement plus l’homme qu’il était. Et le changement d’atmosphère lui a fait beaucoup de bien. Même The Sun, connu pour être capable de trouver la petite bête sur n’importe quelle star, n’a rien trouvé à redire sur la nouvelle vie de Mason Greenwood, qui vient d’être papa pour la deuxième fois avec sa compagne Harriet Robson.

Greenwood, uniquement le football

Si Marseille est connue pour être une ville plutôt agitée en France, l’Anglais y a néanmoins trouvé une vie paisible, loin des projecteurs que peuvent draguer la présence de celui qui était considéré comme un phénomène à Manchester United, et n’a pas tenu cette surmédicalisation très jeune. « Ils adorent vraiment leur nouvelle vie en France. Ils apprécient les choses simples. Mason est performant sur le terrain et il a une vie plus simple, avec moins de distractions, et cela leur convient très bien à tous les deux. Il a beaucoup muri ces derniers temps, surtout depuis qu’il est père. Il se concentre sur le football », a livré un proche du couple au tabloïd anglais, histoire de faire comprendre que c’était vraiment « Plus belle la vie » pour Mason Greenwood à Marseille.