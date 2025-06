OM ‍: Un problème au genou pour Facundo Medina ‍?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Aymeric Laporte oublié, l'OM a fait de Facundo Medina sa priorité en défense centrale. Le champ est en tout cas libre, sachant que les clubs anglais n'insistent pas pour le faire signer.

Dans sa quête de défenseurs centraux pour la saison prochaine, l’OM travaille sur beaucoup de pistes. Certaines sont déjà à oublier, d’autres sont en pourparlers. La venue de Facundo Medina est en bonne voie même si Lens se montre gourmand pour le défenseur argentin. Ce dernier a envie de signer à Marseille, pour y disputer la Ligue des Champions et jouer le haut du tableau en Ligue 1. Le prix de 25 millions d’euros demandé par le RC Lens est salé, mais Roberto De Zerbi apprécie le joueur, sa polyvalence, sa hargne et sa qualité de relance, et a donc envoyé au front Pablo Longoria pour le faire signer. Pour le moment, la concurrence n’est pas énorme. Plusieurs clubs anglais se sont intéressés à son profil, sans aller plus loin.

Serait-ce lié à son historique de blessures, assez chargé notamment au niveau du genou, où il a été blessé plusieurs fois par le passé ? C’est ce que laisse penser Aston Villa News, le site qui suit de près l’actualité du club de Birmingham, et pour qui la prudence médicale a pu peser dans la décision de la formation d’Unai Emery de ne pas aller plus loin pour le moment. « Villa peut en effet examiner de plus près ses antécédents de blessures au genou et voir s’il y a une usure accrue dans cette zone. Une blessure grave à l’avenir pourrait l’éloigner des terrains pendant une longue période, ce qui n’est pas idéal. Bien qu’il ait été relativement épargné par les blessures la saison dernière, il vaut toujours mieux prévenir que guérir », a expliqué Rajpal Brar, docteur en thérapie physique et spécialiste du sport, et dont l’avis sur Facundo Medina laisse entendre qu’à 26 ans, l’état de son genou peut provoquer quelques réticences.

Néanmoins, si un accord financier devait être trouvé, nul doute que l’OM fera passer une visite médicale poussée à l’Argentin, pour être certain d’éviter un fiasco sportif et financier. Même si cela ne garantit rien, un joueur comme Luiz Felipe a aussi passé la visite médicale, sans finalement jouer plus de quatre matchs en six mois en raison de problèmes physiques.