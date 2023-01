OM : Un Ounahi version Coupe du monde est demandé, son mentor le prévient

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, l’OM a réalisé un joli coup sur le marché des transferts en s’offrant Azzedine Ounahi pour 10 millions d’euros.

Très convoité après sa Coupe du monde réussie sous les couleurs du Maroc, Azzedine Ounahi a choisi l’Olympique de Marseille, qui a payé 10 millions d’euros à Angers bonus compris pour le recruter. Une sacrée recrue pour l’OM, qui réalise un mercato hivernal actif avec Malinovskyi et Ounahi en attendant un attaquant qui devrait être Vitinha. Ancien directeur du centre de formation du club phocéen, Nasser Larguet connait très bien Azzedine Ounahi, lui qui l’a fait entrer à l’académie Mohamed VI au Maroc à l’âge de 13 ans. Dans les colonnes de So Foot, celui qui a également été entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille durant deux mois a donné son avis sur le recrutement de l’ancien Angevin en Provence. S’il n’a pas de doute sur sa réussite et sur son adoption par les supporters, Nasser Larguet a toutefois prévenu Azzedine Ounahi sur l’exigence d’un entraîneur tel qu’Igor Tudor.

Ounahi confronté au très haut niveau à l'OM

« Je suis vraiment très heureux et fier pour lui. En espérant que ce soit la continuité de quelque chose de grand qu'il va vivre avec Marseille. Avec ce stade, ce public qui va, j'en suis sûr, l'adopter et lui permettre de s'épanouir. C'est une équipe qui a besoin de joueurs avec beaucoup de caractère et bons techniquement. Il fait partie de ceux-là. Maintenant, il va falloir qu'il se fasse une place. Quand on voit le nombre de joueurs au milieu, avec par exemple Rongier qui est en train de faire une saison exceptionnelle, Guendouzi, Payet, Veretout... J'espère qu'il ne va pas arriver en territoire conquis, mais, comme à la Coupe du monde, qu'il va se battre pour convaincre son entraîneur. Tudor est extrêmement exigeant et il le prouve quand il met Payet sur le banc. Il va falloir aller chercher cette place. Chaque week-end sera un énorme défi. À Azzedine de confirmer tout le bien qu'on pense de lui depuis la Coupe du monde. À lui de le montrer au quotidien dans un club comme l’OM » a commenté Nasser Larguet, qui guettera avec beaucoup d’attention et d’affection les premiers pas d’Ounahi à Marseille. Ce pourrait être dès mercredi puisque le n°8 de la sélection marocaine est qualifiée pour le déplacement de l’OM à Nantes lors de la 21e journée de Ligue 1.