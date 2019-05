OM : Un miracle totalement improbable avec Mitroglou !

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Prêté par l'Olympique de Marseille au Galatasaray jusqu'en juin 2020, Kostas Mitroglou semblait devoir revenir plus tôt que prévu en Ligue 1, l'attaquant grec, qui est lié jusqu'en 2021 avec l'OM, n'ayant pas réellement apporté au club stambouliote ce qu'il attendait. Auteur d'un seul but dans le championnat de Turquie, en 263 minutes de jeu, Kostas Mitroglou restait sur son rythme marseillais, ce qui incitait la presse locale à l'annoncer partant dès cet été. Un retour à l'Olympique de Marseille qui n'aurait évidemment pas été une bonne nouvelle pour le club phocéen.

Mais ce lundi, Gunes.com, un média turc, annonce que non seulement Galatasaray ne va pas renvoyer l'attaquant grec à l'expéditeur, mais qu'en plus les dirigeants du club d'Istanbul veulent tout faire pour le relancer durablement. Ainsi, mission a été confiée à Alberto Bartali, le préparateur physique italien de Galatasaray, de s'occuper personnellement du cas Mitroglou afin d'en faire un joueur ayant 100% de ses moyens dès la reprise de la saison. Sans faire des miracles, Alberto Bartali a déjà permis à des joueurs dans le dur de se remettre au niveau physiquement, le site turc évoquant notamment le cas de Sofiane Feghouli ou de Younès Belhanda qui ont repris des couleurs avec l'aide du préparateur transalpin. Et si Kostas Mitroglou revenait avec ses jambes de 20 ans en 2020 à l'Olympique de Marseille ?