OM ‍: Un miracle à 8 ME débloque le mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Se défaire des indésirables est la mission de Pablo Longoria en ce mois de juillet. Un dossier enlisé se réveille brutalement avec une vente possible d'Azzedine Ounahi.

Pour passer à la phase 2 de son mercato, l’Olympique de Marseille a besoin d’effectuer plusieurs ventes de joueurs encombrants et sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas. Azzedine Ounahi, pourtant recruté comme une pépite marocaine après le Mondial 2022, n’a pas été convié au stage de préparation aux Pays-Bas, histoire de lui faire comprendre qu’il devait se tourner un nouveau club. Le Panathinaïkos, qui l’avait récupéré en prêt l’an dernier, n’a pas voulu mettre les 12 millions d’euros demandés par l’OM. Le bonheur pourrait donc venir de Liga.

Accord Girona-Ounahi

En effet, le média Africa Foot annonce en effet qu’un accord a été trouvé entre le milieu de terrain et le club du Girona FC, qui était la surprise du championnat espagnol il y a un an de cela, mais est depuis rentré dans le rang. La formation catalane a convaincu Ounahi de son projet, et espère enchainer avec une offre capable d’en faire de même avec l’OM. Africa Foot dévoile que ce ne serait plus 12 ME demandés par Marseille pour laisser filer l’ancien du SCO d’Angers, mais plutôt 8 ME. Une somme plus à la portée de la formation catalane, et qui pourrait satisfaire Pablo Longoria. Surtout, le journaliste espagnol Ivan Quirós ajoute de son côté que Gérone serait prêt à mettre les 8 millions d'euros demandés par l'OM. Le dénouement pourrait donc être proche dans ce dossier.

La prise de contact de Girona est donc une bonne nouvelle pour l’OM et pour le joueur, qui craint forcément de passer son temps dans le loft pendant le mois d’août si la situation ne se décante pas. Cette vente supplémentaire, qui pourrait s'ajouter à celle de Luis Henrique et à celles probables à venir de Quentin Merlin et de Valentin Rongier, est en tout cas de nature à donner davantage de moyens à Marseille pour financer les nombreuses arrivées encore espérées par Roberto De Zerbi.