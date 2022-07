OM : Un mercato avec d’énormes surprises ?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il reste un mois de mercato, et Pablo Longoria laisse passer une annonce qui peut absolument tout changer à l'OM.

A une semaine de la reprise du championnat, l’Olympique de Marseille n’a pas encore trouvé son rythme de croisière à tous les niveaux. Le changement d’entraineur à la reprise de l’entrainement a mis un énorme coup de froid, et a forcément changé de nombreux plans. Au niveau du terrain, la mise en route est compliquée et les résultats comme les performances laissent tout le monde circonspect. Et au sujet du mercato, c’est encore flou même si l’OM a accéléré en recrutant sérieusement la semaine dernière a différents postes. Mais il reste un mois de mercato, et Pablo Longoria compte bien rester actif pour satisfaire tout le monde. Les pistes Nuno Tavares et Alexis Sanchez le prouvent.

Dieng poussé dehors, ça peut arriver à tout le monde

Et tout le monde, cela veut dire l’entraineur Igor Tudor, mais aussi le propriétaire du club Frank McCourt, qui attend toujours des ventes pour faire rentrer un peu d’argent dans les caisses. La pression monte à ce niveau, et c’est aussi pour cette raison que Bamba Dieng est clairement poussé vers la sortie. Personne n’en fait de mystère désormais à l’OM, si le Sénégalais ne joue pas dans ces matchs de préparation, c’est pour l’inciter à filer loin de la Canebière, et rejoindre un club sous la forme d’un transfert à 10 ME.

Mais que le départ de Dieng se formalise ou pas, Pablo Longoria continuera de regarder la moindre proposition en cas d’offre. C’est le crédo du président de l’OM pour cet été, affirme La Provence. Aucun joueur n’est considéré comme intransférable, et en cas de bonne offre, les joueurs pourront partir sans sourciller. Et personne n’est donc à l’abri, y compris les nouveaux cadres comme Mattéo Guendouzi, qui vient d’être acheté définitivement, mais pourrait être vendu si une proposition copieuse arrivait. Pour le moment, ce n’est pas le cas, mais cette position ouverte aux transferts pourrait bien donner des idées à des clubs européens désireux de se renforcer au sein de l’OM. C’est pour Pablo Longoria le but de la manoeuvre, ce qui pourrait promettre un dernier mois de mercato beaucoup plus fou et animé que prévu.