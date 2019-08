OM : Un latéral gauche arrive, c'est pire que Jordan Amavi...

Dans : OM, Mercato.

Malgré le manque de liquidité révélé par l’entraîneur André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille tente de recruter un latéral gauche.

Après l’échec sur la piste Juan Miranda, le club phocéen s’active pour attirer le Franco-Portugais Kévin Rodrigues (25 ans), que la Real Sociedad acceptera de prêter lorsque Nacho Monreal aura signé. L’opération du Gunner étant bien avancée, l’OM a de bonnes chances d’accueillir le joueur passé par Toulouse et Dijon, mais qui reste méconnu dans l’Hexagone. D’où les renseignements pris par Le Phocéen. « C'est un ancien ailier qui a été reconverti en latéral avec l'équipe B de la Real, a décrit le journaliste Benjamin Bruchet. Il y a deux ans, il a montré des choses intéressantes en équipe première sur une vingtaine de matchs. »

Quant à son profil, « c'est un petit gabarit tonique, rapide et assez bon avec le ballon, mais il n'a pas confirmé après. La saison dernière, il était remplaçant derrière Théo Hernandez et même le jeune Aihen Muñoz, et il a été longuement blessé à la cheville, a commenté notre confrère du site Furialiga.fr. Aujourd'hui, il n'est plus dans les plans d'Imanol Alguacil et la Real veut le transférer pour recruter un latéral gauche. En gros, c'est une promesse qui n'a toujours pas confirmé. » C’est pourquoi le natif de Bayonne ne représenterait pas un danger pour le Marseillais Jordan Amavi.

Amavi ne sera pas menacé

« Il a montré des choses intéressantes, mais pas sur la durée. On peut même estimer qu'un Amavi apporte plus de garanties, car il a quand même fait des saisons complètes au plus haut niveau, ce que n'a pas su faire Rodrigues en Liga, a souligné le spécialiste. Il est compliqué de se prononcer sur lui aujourd'hui. » Même pessimisme du côté d’un recruteur de Liga, loin d’être emballé. « Il peut être un bon petit joueur de club, mais sans plus, a-t-il prévenu. C'est pour cela que la Real Sociedad cherche activement un latéral gauche depuis le début du mercato. » A noter que Rodrigues compte trois sélections avec le Portugal, qui souhaitait surtout le chiper à l’équipe de France.