OM : Un jeune homme armé arrêté aux abords du Vélodrome

Par Guillaume Conte

C’est une scène assez surréaliste qui s’est produite ce mardi aux abords du Vélodrome, et dont La Provence et BFM Marseille se sont faits l’écho ce jeudi.

A l’heure où le stade marseillais s’apprêtait à accueillir la rencontre très attendue entre l’OM et Francfort, et que les environs de l’enceinte du Boulevard Michelet étaient quadrillés par les forces de l’ordre, la surprise a été totale. Un groupe de policiers qui surveillait notamment le cheminement des supporters allemands, a croisé un jeune homme avec un étui à guitare dont une arme dépassait. L’instrument dépassait de la housse, mais aussi le canon d’un fusil 22 long rifle… Les policiers ont immédiatement arrêté le jeune homme de 16 ans, qui a été menotté et placé en garde à vue dans les locaux de la division centre. Selon La Provence, le suspect a assuré avoir « trouvé la housse contenant une guitare et un fusil dans une poubelle du quartier », ce qui a de quoi encore plus étonner.

Le jeune homme relâché

Une version des faits que le Parquet, faute d’autres éléments supplémentaires à charge, a pris en considération en n’effectuant qu’un rappel à la loi au mineur qui n’était pas connu des services judiciaires. La révélation de cette information a en tout cas beaucoup fait réagir à Marseille, surtout que, même si aucun incident majeur n’a eu lieu en dehors du stade entre supporters des deux camps, la tension était tout de même palpable. Mais là aussi, les forces de l’ordre n’ont pu faire aucun rapprochement entre le match de Ligue des Champions, et cette arme qui se baladait sur le dos d’un jeune homme en plein coeur de Marseille. L’intervention rapide des policiers, félicités pour leur efficacité ce mardi dans la gestion du déplacement des fans de Francfort, a en tout cas permis de confisquer cette arme qui pousse dans des étuis de guitare au fond des poubelles des quartiers marseillais...