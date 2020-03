OM : Un grand attaquant à Marseille, Benedetto ne se sent pas concerné

Dans : OM.

Longtemps en panne d’efficacité, Dario Benedetto vient de retrouver le chemin des filets. Sa réussite est-elle liée aux rumeurs de transfert à l’Olympique de Marseille ?

Comme son coéquipier Valère Germain, l’attaquant Dario Benedetto a connu une reprise difficile après la trêve hivernale. L’Argentin a enchaîné les matchs sans marquer, jusqu’au déplacement à Lille (victoire 2-1) et son triplé à Nîmes (3-2) deux semaines plus tard. Un réveil qui coïncide étrangement avec l’apparition de la rumeur Mbaye Niang pour l’été prochain. Cette concurrence annoncée aurait-elle boosté l’ancien joueur de Boca Juniors ?

« Je travaille pour moi, pour l'équipe, pour donner le meilleur. Je ne suis pas celui qui décide s'il faut recruter un nouvel attaquant, a répondu Benedetto en conférence de presse. Evidemment, je suis heureux d'avoir marqué trois buts et j'espère poursuive de cette manière. Après, si un nouvel attaquant arrive... c'est quelque chose qui me dépasse. » De toute façon, la recrue de l’été dernier semble favorable à l’arrivée d’un nouvel attaquant, lui qui s’imagine mal disputer toutes les rencontres la saison prochaine, avec une probable Coupe d’Europe au programme.

Benedetto est lucide

« Je vais me préparer du mieux possible physiquement pour essayer de jouer tous les matchs. Je vais le tenter mais il faut aussi être lucide que trois matchs par semaine, c'est beaucoup, a-t-il prévenu. Je vais essayer de tous les jouer. Après, qu'il faille recruter un autre attaquant, je le répète : ce n'est pas ma décision mais celle d'un peu plus haut. Mais je vais travailler dur pour tenter de tous les jouer. » En cas de signature du Rennais ou d’un autre avant-centre, Benedetto peut s’attendre à une concurrence plus coriace.