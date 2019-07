OM : Un Gignac 2.0 pisté, il valide au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Désireux de renforcer son secteur offensif au mercato, l’Olympique de Marseille a fait de Dario Benedetto l'une de ses priorités au poste d’avant-centre, avec le Russe Dzyuba. L’attaquant de Boca Juniors, dont le prix devrait osciller entre 14 et 18 ME au mercato, est également courtisé par la Fiorentina. Et pour le journaliste Nicolas De La Rua, le duo Zubizarreta-Eyraud serait bien inspiré d’accélérer le mouvement afin de rafler la mise. Car le profil de Dario Benedetto, comparable à celui d’un certain André-Pierre Gignac, colle parfaitement à la mentalité de Marseille et de ses supporters.

« C’est le meilleur neuf du championnat argentin. Avec Pratto de River Plate. Benedetto a été formé aux Argentinos Juniors, comme Maradona. Ensuite, il a joué au Mexique, il a commencé à se faire un nom. Boca l’a pris au Club América pour 6-7 millions de dollars. Quand il veut quelque chose, il le fait. Il aurait vraiment envie de venir à Marseille. Donc il fera tout pour y aller. Une bonne idée pour l’OM ? Je ne connais pas le projet de jeu de Villas-Boas. Mais c’est un Gignac en termes de générosité et d’efficacité. C’est un gros travailleur. Il est moins puissant mais plus technique que Gignac. Oui, c’est un profil très intéressant pour l’OM » a confié le journaliste de Lucarne Opposée, interrogé par Le Phocéen. Reste désormais à savoir si Marseille aura les moyens financiers de s’offrir Dario Benedetto cet été... Ou si une piste en prêt sera privilégié.