OM ‍: Un énorme coup au mercato, l’indice qui ne trompe pas

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM cherche à vendre avant d'acheter, mais ne lâchera jamais l'affaire pour réaliser une grosse opération en vue de se renforcer pour la saison de Ligue des Champions qui l'attend.

L’Olympique de Marseille va forcément vivre un été agité puisqu’il y a un retour en Ligue des Champions à préparer. Pablo Longoria adore cette période du mercato et il a déjà démontré qu’il savait y faire pour attirer des grands joueurs. Pour le moment, l’OM regarde surtout comment boucler la saison sur le plan comptable avec de belles ventes, comme celle de Luis Henrique qui est imminente, ou les intérêts des clubs anglais pour Quentin Merlin, Jonathan Rowe, voire de la Roma pour Leonardo Balerdi. Mais ce qui intéresse surtout les supporters, ce sont les éventuelles recrues pour la saison prochaine.

Benatia se démène pour un gros coup

OM : Frank McCourt frappe très fort au mercato https://t.co/4MNRkF5NLw — Foot01.com (@Foot01_com) May 31, 2025

Et pour le moment, c’est silence radio à ce sujet. Très peu de rumeurs courent alors que la stratégie a pourtant déjà été mise en place avec Frank McCourt lors d’une visite express aux Etats-Unis après la fin du championnat de Ligue 1. Mais l’OM aime désormais travailler dans l’ombre, et a coupé totalement ses réseaux pour pouvoir créer la surprise, ce qui a été très bien réalisé l’an dernier avec les venues de Mason Greenwood ou Adrien Rabiot, qui n’ont quasiment pas fuité dans les médias. Et quand on sait que Mehdi Benatia a rappelé qu’il ne cesserait jamais de tenter de jolis coups, l’espoir de voir un joueur majeur arriver subitement est réel. « C’est simple, tous les tops joueurs en fin de contrat, on les a essayés. Donc après, il peut venir, il peut ne pas venir », avait lancé le dirigeant marocain au moment de faire le point sur le mercato.

Le message est bien passé chez les supporters, qui apprennent à s’armer de patience, ce qui est assez nouveau pour les suiveurs de l’OM. « C’est bien calme en ce moment, ça prépare un truc énorme », « Benatia et Longoria travaillent en sous-marin, j’aime ça », « J’attends la grosse annonce après le départ de Luis Henrique, ça doit démanger Longoria », « j’aime quand ça travaille dans le silence et qu’on ne voit rien arriver, ça va être grandiose », ont lancé des supporters marseillais sur les réseaux sociaux. Les dirigeants ont en tout cas la confiance des fans, et il est en effet difficile de faire la fine bouche vus les noms signés l’été dernier par Longoria et ses équipes.