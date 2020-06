OM : Un effort de 2 ME, et Gueye signe à Marseille ?

Dans : OM.

Très intéressé par le profil de Pape Gueye, l’Olympique de Marseille a entamé, la semaine dernière, des négociations officielles avec Watford.

Tandis que le SCO d’Angers a tenté de voir s’il était possible de casser la pré-contrat signé par Pape Gueye avec Watford, l’OM a adopté une tactique bien différente en négociant directement avec les Hornets. Et cela pourrait finalement être la technique gagnante dans ce dossier, le contrat signé par Pape Gueye avec Watford étant juridiquement valable et d’ores et déjà enregistré à la ligue anglaise. Le club phocéen semble donc avoir l’approche adéquate, reste maintenant à trouver un accord avec Watford sur le montant du futur transfert de Gueye. Et selon les informations de Manu Lonjon, il n’est pas déraisonnable de penser que cela puisse arriver dans les jours à venir.

Durant un live sur Twitch, le journaliste a indiqué que l’Olympique de Marseille avait transmis une proposition avoisinant les 3 ME à Watford pour le transfert de Pape Gueye. Une première offre qui ne devrait pas permettre à Marseille de rafler la mise, mais qui ne serait pas très loin des exigences du club britannique puisque selon le journaliste, Watford attendrait environ 5 ME pour libérer Pape Gueye de son contrat. Contrairement à ce qui a circulé, il ne s’agirait néanmoins pas d’une clause libératoire, mais simplement du prix fixé par la direction de Watford pour le transfert de Pape Gueye, lequel a donc de grandes chances de quitter les jaunes et noirs avant même d’y avoir disputé le moindre match. La balle est désormais dans le camp de Marseille, d’autant plus que le dauphin du PSG a les faveurs du joueur, toujours selon le spécialiste du mercato. Le premier joli coup du mercato est donc tout proche de se finaliser à Marseille, en dépit de la situation financière critique dans laquelle se trouve le club.