OM : Un départ canon, Harit fait saliver

Par Alexis Rose

Malgré une attente interminable en fin de mercato, Amine Harit a bel et bien rejoint l’effectif de l’Olympique de Marseille pour cette saison. Et pour l’instant, l’ancien Nantais fait l'unanimité du côté de La Commanderie.

Pour répondre aux attentes de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a recruté pas moins de dix nouveaux joueurs majeurs lors du dernier mercato. Le président olympien a notamment déboursé près de 40 millions d’euros pour recruter Gerson, Lirola, Luan Peres ou De la Fuente. Sur ce marché, Longoria a aussi multiplié les prêts, et notamment avec Arsenal pour Saliba et Guendouzi. Mais peut-être que le dernier renfort de l’été sera le meilleur pour l’OM, même s’il faudra faire fort pour déloger Cengiz Under, auteur d’un énorme début de saison.

« Vous ne serez pas déçus »

Débarqué à Marseille en toute fin de mercato, Amine Harit a failli ne jamais jouer pour l’OM. Mais grâce aux efforts financiers d’Alvaro, Balerdi et Lirola, le prêt sans option d’achat de l'international marocain a finalement été validé par la DNCG mercredi. Un vrai soulagement pour l’ancien Nantais, qui promet de donner du plaisir aux supporters : « C'est un honneur pour moi, c'est un très grand club français, une superbe équipe avec un palmarès et surtout un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs. Si j'ai quelque chose à dire aux supporters, c'est que j'ai très hâte de vous retrouver à l'Orange Vélodrome et vous ne serez pas déçus ».

Harit régale déjà à l'OM



Jusqu’à présent, Harit ne déçoit pas. Puisque sur la vidéo de ses débuts à l’entraînement, le joueur de 24 ans a déjà impressionné tout le monde avec sa technique. Une impression confirmée en match ce vendredi, vu que l’ancien milieu offensif de Schalke 04 a déjà marqué des points dans l’esprit de Sampaoli. En effet, lors de la victoire contre Nîmes en amical (4-1), Harit a été essentiel. Entré en jeu à la place de Dimitri Payet dans l’axe lors du deuxième tiers-temps de cette rencontre, le Marocain a délivré deux passes décisives pour Luis Henrique et Balerdi. De bon augure pour la suite… Attendu pour ses grands débuts face à Monaco la semaine prochaine, Harit met pour l’instant tout le monde d’accord du côté de Marseille.