OM : Pierre Ménès déjà conquis par Amine Harit

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’attente a été longue pour Amine Harit, mais son contrat a bien été homologué par la DNCG. L’ancien joueur de Nantes portera les couleurs de l’OM cette saison.

Onzième et dernière recrue du mercato de l’Olympique de Marseille, Amine Harit a été prêté une saison sans option d’achat par Schalke 04. Son arrivée a notamment pour but de doubler le poste de Dimitri Payet au milieu de terrain. La venue d’Amine Harit était d’autant plus essentielle pour Marseille que pour le moment, Payet dépanne en attaque en raison de l’absence d’Arkadiusz Milik, qui devrait être encore absent au moins un mois selon La Provence. En ce qui concerne Amine Harit, les observateurs de la Ligue 1 l’ont perdu de vue depuis son départ à Schalke 04.

Pierre Ménès emballé par Amine Harit à l'OM

Mais l’ancien Nantais va rapidement mettre tout le monde d’accord selon Pierre Ménès, qui a exprimé sur son compte Twitter son plaisir de revoir Amine Harit dans le championnat de France de Ligue 1. « Content de te revoir » a publié l’ancien consultant de Canal + en réponse à un tweet du nouveau n°7 de l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre avec un message bref mais très rassurant pour les supporters phocéens au sujet de leur nouveau dribbleur. « C’est un excellent technicien avec du caractère » savoure Pierre Ménès, pour qui les supporters de l’OM seront rapidement fans d’Amine Harit.

« Un honneur » pour l’ancien Nantais

De son côté, le milieu de terrain marocain a accordé sa première interview aux médias officiels de l’Olympique de Marseille. Avec la promesse de faire honneur au maillot et à l’histoire du club olympien. « Je pense que n'importe quel joueur de football rêverait un jour de porter les couleurs de l'OM. On sait la ferveur qu'il y a ici. C'est un honneur pour moi, c'est un très grand club français, une superbe équipe avec un palmarès et surtout un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs. Si j'ai quelque chose à dire aux supporters, c'est que j'ai très hâte de vous retrouver à l'Orange Vélodrome et vous ne serez pas déçus » a-t-il expliqué. Pour le néo-marseillais Amine Harit, la grande première sera un choc puisqu’il s’agira d’un déplacement à Monaco le samedi 11 septembre prochain.